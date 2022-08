Rissa a Pontinia, tre persone denunciate

PONTINIA – Tre persone sono state denunciate a Pontinia in seguito ad una furiosa rissa avvenuta la notte scorsa in via Fratelli Bandiera. Alcuni residenti hanno segnalato al 112 che degli sconosciuti erano venuti alle mani. Al loro arrivo i carabinieri hanno sorpreso due persone del posto e un uomo di nazionalità marocchina. Nelle vicinanze, inoltre, è stata rinvenuta un’ascia, il cui impiego avrebbe potuto provocare gravi conseguenze.