Scauri, i Carabinieri sventano un suicidio

SCAURI – Nel corso di un servizio perlustrativo una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Scauri, la notte del 28 agosto, è intervenuta sul lungomare di Scauri dove una donna 35enne, di origini romene e domiciliata a Minturno, dopo aver avuto un’accesa discussione col marito ed in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool, si è lanciata in acqua con l’intento di suicidarsi. I militari, immediatamente intervenuti, dopo una negoziazione di circa un’ora hanno dissuaso la donna dal compiere l’insano gesto riuscendo così a metterla in sicurezza.