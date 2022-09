LATINA – E’ in corso in questo momento un intervento di Polizia, sanitari del 118 e Vigili del fuoco in via Oslavia a Latina, non via Armellini come annunciato in un primo momento. Secondo la primissima ricostruzione, in un appartamento sarebbe stato trovato il cadavere di una donna. Probabile la morte naturale, ma sul caso sono al momento in corso le indagini.