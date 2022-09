Cisterna, torna la sosta a pagamento sulle strisce blu

A Cisterna torna la sosta a pagamento nelle aree delimitate dalle strisce blu. Da mercoledì saranno attive le nuove colonnine con la medesima tariffazione precedente, mentre tra le novità ci sono l’esenzione del pagamento per le donne in stato di gravidanza e i genitori che viaggiano in auto con figli di età non superiore a due anni, e per tutti i veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida. Altra novità è la “sosta gentile” ovvero la possibilità di fermarsi in centro per svolgere commissioni veloci. Basterà digitale sul display della colonnina il tasto “Sosta gentile”, inserire il numero della targa, e verrà rilasciato uno scontrino che consentirà, una sola volta al giorno, di sostare gratuitamente per 10 minuti.