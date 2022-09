Covid, D’Amato: “Appello a over 60 e persone fragili per il richiamo del vaccino”

LATINA – Come ogni lunedì sono pochissimi i casi Covid registrati sul territorio pontino, appena 58 quelli resi noti nel bollettino odierno della Asl di cui 25 a Latina. Non si sono registrati decessi e ricoveri al Goretti. Anche le vaccinazioni non si sono svolte nella giornata di domenica. Le guarigioni notificate invece sono state 6.

Nel Lazio, su un totale di 8.679 tamponi, si sono registrati 815 nuovi casi, sono 346 i ricoveri e un decesso. Il rapporto positivi tamponi è al 9,3%. L’assessore alla sanità Alessio D’Amato rivolge un appello al richiamo del vaccino a tutti gli over 60 e le persone con fragilità. Sul portale della Regione è possibile prenotare il richiamo con il vaccino bivalente. “Aumentiamo le difese per un iverno più sicuro”, dice D’Amato.