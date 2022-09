Diretta prima del consiglio comunale del sindaco di Latina Damiano Coletta

In conclusione Coletta ha ringraziato la squadra e la città ricordando quanto fatto: “Abbiamo ripristinato le regole spazzando via la logica del clientelismo e dei favoritismi. Mi porto dentro la soddisfazione per aver tutelato la parte della città più fragile e di aver messo al centro la persona e i valori dell’onestà, del bene comune, della partecipazione. Mi spiace che non si possa continuare, le responsabilità non sono più le mie, ma di chi deve rispondere alla città e ai cittadini. Come ultima cosa voglio dare un messaggio ai giovani: vi invito a crederci sempre in quello che fate, mettendo in cima alla scala dei vostri valori la dignità. La mia storia politica dice questo: ho creduto in un sogno e l’ho realizzato insieme a tanti altri. Dopo questa caduta mi rialzo. Ma so che non finisce qui”.