Dopo la vittoria a Foggia, il Latina Calcio torna in campo

LATINA – Sarà di nuovo in campo domani il Latina Calcio 1932, dopo aver osservato in questo lunedì una giornata di riposo dopo la lunga trasferta di Foggia che ha riportato i nerazzurri a casa con il sorriso forti della vittoria per 3 a 1 allo Zaccheria. I calciatori torneranno ad allenarsi domani, martedì, dove ai campi della ex Fulgorcavi è prevista una seduta pomeridiana. Per mercoledì 7 settembre invece è stato programmato un allenamento mattutino. Inoltre, lo staff tecnico ha organizzato per giovedì 8 un’amichevole infrasettimanale, perché è fondamentale in questo periodo della stagione non perdere il ritmo partita e accumulare minuti nelle gambe. In vista della sfida di domenica contro il Pescara allo Stadio Francioni in programma alle 17:30, i nerazzurri si alleneranno poi altre due volte, sempre di mattina: venerdì alla Fulgorcavi, mentre sabato la rifinitura pre-match si svolgerà proprio al Francioni.