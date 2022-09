Elezioni, il commenti di Calandrini, Procaccini e Tiero

LATINA – L’esito delle elezioni politiche anche nel territorio della provincia di Latina evidenzia un importante risultato ottenuto da Fratelli d’Italia, che si attesta nettamente come primo partito con una percentuale che, nei due collegi elettorali interessati, supera il 30% arrivando così ben oltre la percentuale ottenuta dal partito a livello nazionale. Numeri e percentuali che non erano mai state toccate in precedenza dalla destra pontina e che colloca Latina tra le prime province in Italia in termini di risultati.

“Insieme è stato possibile realizzare un sogno e insieme daremo alla nostra Patria un’occasione di riscatto – afferma il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito – Grazie alla nostra presidente Giorgia Meloni che non si è risparmiata per consentirci di giungere questo importante e storico risultato, che non è un punto di arrivo ma di partenza e che ci consegna l’alto compito della guida del nostro Paese in un momento così importante. Faccio gli auguri di buon lavoro a tutti gli eletti di Fratelli d’Italia e del centrodestra nel territorio pontino ma soprattutto voglio ringraziare le donne e gli uomini del nostro partito che in ogni angolo della provincia hanno saputo esprimere il loro massimo impegno per ottenere questo risultato. Un ringraziamento in particolare ai dirigenti comunali e ai vari dipartimenti per il lavoro splendido che hanno saputo realizzare per dare forza alle idee e ai programmi espressi da Giorgia Meloni”.

Come afferma l’europarlamentare Nicola Procaccini, “questo risultato è il frutto del lavoro e dell’impegno di tante persone che, nel nostro territorio come nel resto d’Italia, hanno creduto e credono nella possibilità che si possa davvero realizzare qualcosa di importante per il futuro del nostro Paese, per il futuro di tutti. Impegno mai venuto meno nonostante immense difficoltà, andando avanti anche nei momenti più complicati credendo nella concretezza del lavoro e nel valore delle nostre idee. I grandi consensi ottenuti in ogni centro del territorio sono la testimonianza di questo impegno ma anche la consapevolezza che, come affermato da Giorgia Meloni, questo è anche il tempo della responsabilità di essere il primo partito della nazione, che ci fornisce l’opportunità di dare al nostro territorio, come alla regione e all’Italia, un governo all’altezza delle esigenze e delle speranze degli italiani”.

Per il vice portavoce regionale del partito, Enrico Tiero: “Oggi festeggiamo una vittoria di Popolo, gli italiani hanno scelto il governo del centrodestra, anche sui nostri territori la vittoria é stata netta. Siamo una delle province d’Italia con più alta percentuale di voti per Fratelli d’Italia. E’ stata una campagna elettorale breve e intensa ma molto impegnativa, abbiamo toccato ogni angolo del nostro territorio insieme ai nostri candidati e rappresentanti di Fratelli d’Italia per presentare il programma del partito e di Giorgia Meloni, trovando sempre grande sostegno alle nostre idee. Un ringraziamento a tutti i nostri esponenti sul territorio per il lavoro straordinario. Se rimarremo uniti e convinti, quello di oggi non é un traguardo ma una ripartenza.”