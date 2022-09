Elezioni politiche, 5 pontini entrano in parlamento

LATINA – Latina così come tutto il Lazio scelgono il centro destra alle elezioni politiche di domenica 25 settembre. In provincia il risultato, in particolare del partito di Giorgia Meloni è netto, ieri in serata i coordinatori Nicola Calandrini, Nicola Procaccini ed Enrico Tiero hanno ribadito il successo “Costruito con tenacia sul territorio”. Si riduce però la rappresentanza pontina in parlamento che si è ridotta da 6 parlamentari eletti nel 2018 agli attuali 5.

Tre sono al senato: Claudio Durigon della Lega, eletto nel collegio di Viterbo, Claudio Fazzone di Forza Italia il più votato raggiungendo il 54,33% e Nicola Calandrini di Fratelli d’Italia anche se la sua elezione deve ancora essere confermata.

Alla Camera con il 54, 51% delle preferenze è entrata Chiara Colosimo, eletta nel collegio di Latina, proprio come 5 anni fa accadde per la leader Giorgia Meloni, ma non è rappresentante del territorio pontino essendo di Roma. Eletto nel collegio Terracina – Cassino Nicola Ottaviani (54%), che è di Frosinone. Le altre due pontine elette sono Sara Kelany (FdI), di Sperlonga, eletta in Lombardia e Giovanna Miele di Latina per la Lega che ha ottenuto il 9,89%.

In serata i festeggiamenti della Miele con i suoi sostenitori in centro a Latina e un commento di ringraziamento sulla sua pagina Facebook: “Porterò nel cuore e in Parlamento l’entusiasmo e la passione che mi avete dimostrato in questi giorni intensi”.