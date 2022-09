Era di Latina l’operaio morto a Roma cadendo da un’altezza di tre metri

LATINA – Era di Latina l’uomo di 61 anni morto ieri a Roma durante un incidente sul lavoro. Maurizio Lungo, operario, stava ristrutturando la facciata di una villa quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di tre metri. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. A dare l’allarme sono stati i colleghi dell’operaio che hanno allertato i sanitari del 118. Quando sono arrivati però per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo che già nel pomeriggio di ieri hanno effettuato con la polizia scientifica un sopralluogo nella villa per verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.