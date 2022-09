Formia, arrestati due uomini per furto

FORMIA – Proseguono le attività di controllo del territorio dei Carabinieri che a Formia hanno denunciato un minore per aver picchiato insieme a un minore non imputabile, per futili motivi, un coetaneo di Formia. A Scauri invece sono state arrestate due uomini colti sul fatto mentre asportavano la marmitta e il catalizzatore di un’auto parcheggiata in Piazzale Sieci di Scauri di Minturno. In una perquisizione personale e veicolare sono stati trovati anche attrezzi atti allo scasso, 2 batterie e 1 marmitta asportata da un altro veicolo. L’autovettura dei malfattori e il materiale trovato sono stati sequestrati.