Giovanni Rosati presenta “L’officina dei sogni” a Lamezia Terme con la Top Volley e Lucky Friends

CISTERNA – La Top Volley campione di solidarietà, giovedì 22 settembre alle 18:30, presso la sede del Center Lucky Friends di Lamezia Terme, Giovanni Rosati presenterà in anteprima nazionale “L’officina dei sogni” opera edita dalla Lab DFG di Latina. L’evento è organizzato dall’ASD Lucky Friends in collaborazione con la Top Volley Cisterna, un sodalizio consolidato negli anni che da sempre ha visto uomini, sportivi e tifosi del team laziale cimentarsi in iniziative benefiche al fine di valorizzare e potenziare gli eventi messi in campo dall’associazione calabrese. Un connubio di sport, cultura e volontariato con l’autore, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, il direttore editoriale della Lab DFG, Giovanni Di Giorgi e a rappresentare la società sportiva cisternese ci sarà Candido Grande, direttore generale della Top Volley.

“Sono sempre felice ed emozionato di tornare a Lamezia Terme, la mia città. Presentare un volume tanto prestigioso che racconta l’opera della Lucky Friends – commenta Candido Grande, Direttore Generale della Top Volley – un’associazione fatta di amici, impegnati quotidianamente a dare un’opportunità a tutti i bambini che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico. Diventano atleti scoprendo le loro attitudini nello sport facendo squadra con gli altri ragazzi, rafforzando così il loro legame. Sono altrettanto onorato che lo scrittore Giovanni Rosati abbia scelto di raccontare il suo lavoro partendo proprio dalla Calabria, una terra intrisa di nobili valori, raccontati nelle pagine del suo libro, tramite le diverse discipline sportive svolte dai ragazzi della Lucky Friends, tra cui anche la nostra pallavolo. Sarà senza dubbio un momento di cultura e condivisione, che arricchirà noi e tutti coloro che saranno presenti”.