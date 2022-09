Il liceo classico Alighieri torna alla turnazione normale

LATINA – Il liceo classico Dante Alighieri torna alla turnazione normale per le lezioni degli studenti che finora hanno svolto due turni, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. I lavori svolti dalla Provincia sono in dirittura di arrivo e per questo tornano a seguire l’orario normale anche i ragazzi delle 8 classi che finora avevano turnato di pomeriggio. E dalla prossima settimana l’uscita non sarà più alle 12 per tutti, ma ognuno seguirà il proprio orario normale. Probabilmente queste ore perse saranno recuperate nel corso dell’anno scolastico.