In auto con una mazza da baseball, denunciato un 50enne a Gaeta

GAETA – La Squadra Volante del commissariato di Gaeta ha denunciato un cinquantenne pluripregiudicato, originario dell’alto napoletano, perché ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Alle 18 di ieri, gli agenti, percorrendo Via Lungomare Caboto in località Vindicio, hanno notato un’autovettura sospetta di colore nero, il cui conducente, per eludere il controllo, rallentava l’andatura e, con una manovra repentina, ha cercato di cambiare direzione di marcia. Immediatamente, notata la strana manovra, la Polizia ha azionato i dispositivi acustici e luminosi del veicolo di servizio, intimando l’ALT al conducente.

A seguito degli accertamenti, eseguiti anche sul mezzo di trasporto, era possibile ritrovare, nascosta nel bagagliaio, una mazza da baseball di colore nero con scritta “BAT” della lunghezza di 66 centimetri. Uno degli occupanti dell’auto, già gravato da precedenti di Polizia, è stato denunciato.