Inaugurato il parco per bambini che Plasmon dona alla città

LATINA – È stato inaugurato questa mattina in piazza Paolo VI il parco donato alla città da Plasmon, un luogo verde, inclusivo e sostenibile pensato e realizzato per i bambini, le bambine e le loro famiglie. Il parco, realizzato in collaborazione con il Comune di Latina, prevede un intervento complessivo da parte di Plasmon di quasi 50mila euro e l’impegno dell’azienda nel gestire la manutenzione del verde per un periodo di 5 anni.

“Un’area della città – ha dichiarato il Sindaco Damiano Coletta – è stata riqualificata da un’azienda storica per il nostro territorio che ha dato vita ad uno spazio verde, inclusivo e sostenibile, con tanti giochi fatti su misura per i bambini. Siamo orgogliosi del percorso che il Comune ha iniziato con Plasmon, un percorso dove il privato e il pubblico fanno sinergia per un bene comune e per donare ai cittadini spazi aperti in cui stare insieme, condividere esperienze ed essere ancora più comunità”.

Oggi pomeriggio è in corso la festa a cui è invitata la città.