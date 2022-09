Incidente sulla Monti Lepini a Priverno, strada chiusa al traffico

PRIVERNO – A causa di un incidente stradale è temporaneamente chiusa la statale 156 “dei Monti Lepini”, a Priverno in provincia di Latina, all’altezza del km 31. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un veicolo. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14:30, un autoarticolato diretto verso Frosinone, entrando in galleria, ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro un altro autoarticolato proveniente dalla direzione opposta: quest’ultimo si è scontrato con un’auto guidata da una signora, che è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni comunque, non desterebbero preoccupazioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del sinistro e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.