La Garante dell’Infanzia e adolescenza riprende gli incontri nelle scuole: “Coinvolgiamo anche le famiglie”

LATINA – L’anno scolastico è ripreso da poco, ma il lavoro della Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, non si è fermato. Sono ripartiti infatti, anche i tantissimi incontri organizzati dal Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Lazio su tutto il territorio. Incontri che, però, quest’anno avranno uno scopo in più: il coinvolgimento delle famiglie: “C’è la necessità basilare di costruire un percorso da fare con gli studenti e le loro famiglie. I ragazzi hanno bisogno di ritrovare punti di riferimento che siano fattivamente al loro fianco. In primis la famiglia, prima agenzia educativa. Poi tutte le Istituzioni dedicate alla protezione e alla tutela dei minori d’età. Fondamentale l’operato delle Forze di Polizia che mettono a disposizione la loro competenza molto apprezzata dai nostri giovani. Noi riponiamo molta fiducia in loro che rappresentano il presente prima ancora del futuro. Attraverso questo coinvolgimento attivo possiamo ricominciare dall’educazione vera, che comprende l’ascolto e la partecipazione dei genitori. Attraverso di loro, pescando anche tra figure professionali, dobbiamo creare una rete multidisciplinare educativa”.

