Latina, si delinea il Consiglio Comunale: il centro destra ha 19 seggi

Comincia a delinearsi la formazione del Consiglio comunale di Latina in seguito al rinnovo del voto delle 22 sezioni nella giornata di ieri. Damiano Coletta si riconferma sindaco ma avrà 13 consiglieri, mentre il centrodestra ha il premio di maggioranza, con 19 consiglieri compreso il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo che ha ottenuto il 49,80% delle preferenze senza però superare il 50%.

Nello specifico Latina Bene Comune sarà rappresentato da 5 consiglieri, 4 al Partito democratico, due seggi Per Latina 2032 e uno per Riguarda Latina. In Consiglio entreranno: Valeria Campagna, Emilio Ranieri, Gianmarco Proietti, Floriana Coletta, Dario Bellini, Enzo De Amicis, Tommaso Malandruccolo, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi, Simona Lepori, Massimiliano Colazingari e Francesco Pannone.

Per quanto riguarda il centrodestra Fratelli d’Italia avrà 6 consiglieri, 5 la Lega, 3 seggi per Forza Italia, 3 per Latina nel Cuore, uno per Unione di Centro. In Consiglio entreranno: Raimondo Tiero, Matilde Celentano, Andrea Chiarato, Patrizia Fanti, Gianfranco Antonnicola, Gianluca Di Cocco, Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Vincenzo Valletta, Valeria Tripodi, Roberto Belvisi, Roberta Dellapietà, Mauro Anzalone, Fausto Furlanetto, Renzo Scalco, Mario Faticoni, Alessio Pagliari, Antonio Costanzi.

Un seggio anche per Annalisa Muzio.