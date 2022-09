Maltempo, a Fondi riaperte le strade, a Itri si temono nuove allerte

LATINA – A Fondi la situazione sta tornado alla normalità. Le strade comunali, via Fosselle Sant’Antonio, via Casetta Ugo, via Torre e via San Magno, sono state riaperte ieri sera, ma nei punti sorvegliati speciali è stata posizionata l’apposita cartellonistica. Le condizioni meteo sono in miglioramento dunque per la giornata di oggi non dovrebbero esserci problemi. A Itri però il sindaco non è tranquillo: “Appena superata la gestione dell’ultima Allerta Arancione meteo, si prospetta una nuova criticità che porterà con tutta probabilità a nuove allerte a metà settimana. La crisi di questo weekend è stata davvero complessa da governare. All’allerta meteo ed alla gestione degli sfollati si è aggiunta la gestione dei seggi elettorali. Grazie al lavoro unito e compatto dell’amministrazione si è riusciti a gestire al meglio questo weekend, ma non può e non deve fermarsi qui”. La vice Sindaco Palazzo, anche grazie all’interessamento del Prefetto, è riuscita ad ottenere un incontro con la Regione Lazio per parlare di come gestire e soprattutto risolvere la questione idrogeologica legata ai dissesti della montagna che mettono in pericolo la cittadinanza e già domani la vice sindaco, si recherà in prefettura per incontrare l’Ing. Wanda D’Ercole. Molto comprensibile l’esasperazione dei cittadini che si vedono di continuo sfollati dalla propria casa, ma occorre capire che il Comune e l’amministrazione non possono che proseguire con il costante dialogo con gli Enti superiori per risolvere queste criticità. Il comune da solo non può intervenire, ne per competenza ne per ragione economiche.

Abbiamo optato, spiega la Palazzo, per mantenere la popolazione costantemente informata. Qualsiasi passaggio, anche il più modesto verrà portato a conoscenza della cittadinanza. Questo per raccontare un processo molto complesso che è facile strumentalizzare per fini politici. I problemi occorre affrontarli in maniera decisa ma seguendo quelli che sono i tempi e le modalità imposte dalla legge, anche quando questi ci paiono insopportabili.