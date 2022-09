Oggi il silenzio elettorale, domani si vota per le politiche

LATINA – Oggi è la giornata di silenzio elettorale, domani si voterà per le politiche. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e gli elettori sono chiamati ad esprimersi per scegliere i rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato. Sono quindi due le schede che l’elettore riceverà, una rosa per la Camera ed una gialla per il Senato.

Ricordiamo che l’elettore deve essere in possesso della tessera elettorale e deve presentare anche un documento di riconoscimento come la carta d’identità o un altro documento munito di fotografia, anche se scaduto.