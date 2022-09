Plastic Free, domenica di raccolta a Latina, Pontinia, Maenza, Fondi, Roccagorga e Priverno

LATINA – Una domenica Plastic Free con oltre 270 eventi in tutta Italia. Una festa per l’ambiente alla quale prenderà parte attivamente anche la provincia di Latina con sei iniziative in altrettanti comuni: Latina, Pontinia, Maenza, Fondi e Roccagorga. Non solo spiagge da pulire, ma anche strade e altri luoghi meritevoli dell’attenzione degli attivisti che stanno raccogliendo sempre più consenso.

“Domenica 2 ottobre ci focalizzeremo in particolare su mari e fiumi”, spiega il presidente della sezione di Sabaudia, Adriano Salvatori. “Sapendo che la giornata nazionale Plastic Free va oltre la raccolta in sé, ed è soprattutto un grande evento di sensibilizzazione. Ci saranno tanti ragazzi, scout e alunni delle classi con le quali abbiamo svolto attività in aula, tutto un popolo in maglia blu”. In una giornata di attività, si posso raccogliere anche due-tre tonnellate di rifiuti: “Ma la nostra speranza – aggiunge Adriano Salvatori – è fare un evento plastic free senza trovare nulla da raccogliere. Sarebbe davvero una gioia, il segno di un’inversione di rotta”.

