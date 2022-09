Sonnino, accoltella il genero durante una lite in famiglia

SONNINO – E’ finita nel sangue oggi una violenta lite in famiglia avvenuta a Sonnino. Prima la discussione tra genero e suocero, poi la reazione del più anziano che ha afferrato un coltello ferendo con più colpi il marito della figlia. Il giovane, 30 anni, soccorso è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti dove si trova ricoverato.

Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione locale intervenuti sul posto, i due parenti si sarebbero affrontati per questioni private e la lite sarebbe presto degenerata forse per rancori pregressi. Sul ferimento sono in corso le indagini dell’Arma. Non è chiaro se sia stato adottato un provvedimento di fermo nei confronti dell’accoltellatore.