LATINA – Apre oggi pomeriggio in Corso della Repubblica alle 18 Susi Hub, uno store nato nello storico palazzo in centro a Latina appartenuto alla Famiglia Porfiri e rilevato dalla famiglia Pistilli. Non sarà solo un negozio di vestiti perchè la parte della vendita interesserà il piano inferiore, mentre ai piani superiori ci sarà una sala espositiva e anche un caffè.

Il cantiere per la realizzazione di questo spazio innovativo era stato aperto tre anni fa, nel maggio 2019.