Terracina, i Carabinieri arrestano due persone e chiudono un locale

TERRACINA – Durante l’intensificazione dei servizi effettuati nella scorsa settimana i Carabinieri di Terracina hanno arrestato due persone e chiuso un esercizio commerciale. A Monte San Biagio è stato arrestato un uomo 46enne originario di Terracina per evasione. L’uomo era sottoposto ai domiciliari ma spesso si è allontanato dalla propria abitazione con una moto senza targa, i Carabinieri lo hanno trovato e arrestato. Sempre per evasione è stata arrestata una 26enne di Frosinone che era stata autorizzata per i giorni del 5 e 6 settembre ad assentarsi dal domicilio dove stava scontando i domiciliari, per recarsi a una testimonianza, invece la donna era a Terracina al mare con il figlio. E’ in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri di Priverno hanno invece sospeso per 10 giorni la licenza a un pubblico esercizio perchè ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica: oltre ad essere diventata un luogo di ritrovo per persone con precedenti di polizia e soggetti dediti al consumo di alcool e sostanze stupefacenti, l’attività era stata teatro di due liti tra gli avventori nel mese di giugno.