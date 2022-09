Torna l’Appia Day, visite guidate al Foro Emiliano e al Teatro romano di Terracina

TERRACINA – La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina propone a Terracina, per sabato e domenica 1 e 2 ottobre, visite guidate in occasione dell’Appia Day.

“Le due giornate proposte – spiegano dalla Soprintendenza – vogliono essere un’occasione per promuovere la conoscenza della Regina Viarum, importante emergenza archeologica che attraversa la pianura pontina e dei monumenti che si trovano lungo il suo percorso, tra cui il Teatro Romano di Terracina, recuperato grazie all’instancabile lavoro di scavo, ripristino e restauro effettuato della Soprintendenza. Si tratta di una importante opera di valorizzazione volta ad evidenziare e mettere in rilievo la presenza di questo importante monumento nel contesto-tessuto urbano dell’antica colonia romana”.

Durante le visite guidate gli archeologi mostreranno al pubblico il tratto dell’Appia in pietra calcarea che attraversa il nucleo cittadino, raccontando la storia e le motivazioni della sua presenza anche nella attuale piazza del Municipio. In via del tutto straordinaria, e prima della ripresa dei nuovi lavori di scavo archeologico, i visitatori saranno condotti all’interno del Teatro: luogo suggestivo e monumentale, incastonato nel magnifico e straordinariamente conservato contesto architettonico dell’antico Foro Emiliano.

Saranno mostrati e illustrati gli eccezionali ritrovamenti effettuati nei recenti scavi tra le importantissime are onorarie rinvenute: le due con dedica a Gaio e Lucio Cesari, contemporaneamente nipoti e figli adottivi di Augusto ed eredi al trono, che sono ancora posizionate al centro della antica cavea, poggiate sui sedili all’epoca “riservati” alle personalità di maggiore rilievo e presumibilmente destinati, quando erano ancora in vita, ai due fratelli, patroni della antica città; l’ara con dedica a Costanzo II.

L’organizzazione dell’evento e la volontà di far conoscere l’importante lavoro di ricerca, tutela e valorizzazione svolto dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina si deve al Soprintendente arch. Lisa Lambusier, al funzionario archeologo di zona e direttore dello scavo, dott. Francesco Di Mario e alla cura della dott.ssa Gilda Iadicicco.

L’evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina e con la presenza dell’Associazione Svalvolati into the wild. Nell’ambito di questa cooperazione, domenica 2 ottobre alle ore 12,30, la dott.ssa Ilaria Bruni, Direttore del Polo museale di Terracina terrà una conferenza dal titolo “Thomas Ashby, Giuseppe Lugli e l’archeologia tra l’Ottocento e il Novecento: la via Appia Antica nel paesaggio di Terracina”

ORARI:

Sabato 1° OTTOBRE ore 16,00/18,00

Domenica 2 OTTOBRE ore 10,00/12,00 e 16,00/18,00

Prenotazione consigliata:

0773/359346 (dalle 9,00 alle 18,00)

info@fondazioneterracina.it