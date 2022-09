Trasportava alimenti al caldo e in sovraccarico, sequestrato il carico di un autocarro sulla Pontina

SABAUDIA – Portava tutta merce fresca in un camion in sovraccarico e con il parabrezza anteriore rotto. Gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno controllato l’autocarro sulla Pontina in direzione Roma, all’altezza del comune di Sabaudia. Il veicolo trasportava derrate alimentari da conservarsi a regime di temperatura controllata non superiore a 4°C come mascarpone, crema dessert, latte fresco, yogurt, ostriche, latticini freschi, nonché confezioni di carne congelata (con temperatura riportata in etichetta pari a -18°C). La restante parte del carico consisteva in vino confezionato, ortaggi freschi, formaggi e salumi stagionati, prodotti di pasticceria secchi. Sebbene il gruppo frigo refrigerante risultava acceso, il display interno alla cabina di guida visualizzava una temperatura di +10°C. Pertanto gli agenti hanno proceduto alla contestazioni della numerose violazioni accertate, a partire dal mancato rispetto delle temperature prescritte per la corretta conservazione delle sostanze alimentari, al sovraccarico (kg.5.200 in luogo dei 3.500 consentiti) e varie inefficienze del veicolo oltre alla mancanza al seguito della carta di circolazione e dell’attestazione ATP.

E’ stato inoltre contattato, per quanto di competenza, il Dipartimento ASL di Latina. Il medico competente ha disposto l’immediata distruzione della merce a spese del trasgressore.