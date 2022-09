Ventotene, controlli a tappeto dei Carabinieri

VENTOTENE – Controlli a tappetto dei Carabinieri a Ventotene aiutati dal Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria. Servizi intensificati per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Nel corso dei numerosi controlli, un 23enne di Roma è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e sono stati trovati e sequestrati nei pressi di un locale, ulteriori grammi di marijuana e hashish. I controlli sono stati estesi anche ad alcuni esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati per totale di 5000 euro circa per aver organizzato uno spettacolo musicale senza autorizzazione e perché la relazione tecnica di impatto acustico era difforme allo stato di fatto. Uno dei locali inoltre aveva proseguito l’attività musicale oltre l’orario consentito.