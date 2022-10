A Latina i campioni di monopattino grazie a Csc, Città Sport e Cultura

LATINA – Latina e il monopattino, un amore sportivo che sembra definitivamente sbocciato. Il sigillo a questo connubio è stata la presenza a Latina di tre grandi campioni, che nei giorni scorsi sono stati presenti nel capoluogo pontino per incontrare tanti giovani appassionati, su iniziativa dell’associazione CSC-Città Sport Cultura. Accompagnati dal segretario generale di CSC, Stefano Pedrizzi, tre campioni assoluti del monopattino hanno dispensato consigli e scambiato opinioni con tanti ragazzi. Luca Polla, professionista e nazionale italiano, 5° in Europa e 33° al mondo nel 2021, William Dunkerley, atleta e responsabile della commissione di disciplina FISR, e Stefano Viotti, professionista e nazionale italiano, hanno accolto l’invito di CSC e sono venuti a Latina, con l’auspicio che il progetto dello Skatepark proposto da Città Sport Cultura possa essere realizzato per regalare ai giovani la possibilità di cimentarsi negli Urban sport.

“Il Monopattino sarà disciplina olimpica ed oramai è diventato un mezzo del muoversi quotidiano – afferma Stefano Pedrizzi – Viene usato prevalentemente dai ragazzi come mezzo di trasporto ma ultimamente il suo utilizzo è diventato un vero e proprio sport urbano, un mezzo “green” che può favorire la diffusione di una nuova disciplina sportiva come in questi anni sta accadendo negli Stati Uniti ed in Europa, dove già si contano numerosi professionisti che girano il mondo per partecipare a competizioni dedicate. Ringrazio i grandi campioni che hanno voluto dedicare il loro tempo ai giovani di Latina e spero possano tornare per inaugurare il nostro skatepark”.

Lo scootering freestyle (in Italia conosciuto come monopattino freestyle) è un action sport urbano fatto di acrobazie freestyle con il monopattino. Tra il 2019 ed il 2020 questa disciplina è stata riconosciuta dal CONI, dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e da World Skate, organismo che regolamenta gli sport rotellistici nel mondo.

Tale disciplina è curata dalla FISR, Federazione Italiana Sport Rotelistici, che è l’organo nazionale di governo di tutti gli sport rotellistici e ha lo scopo di organizzare, disciplinare e sviluppare queste discipline. Grazie al Presidente On. Sabatino Aracu ed alla Federazione Internazionale il monopattino, appunto, diventerà disciplina olimpica.