Arrestato a Roccagorga 23enne con 700 grammi di marijuana

ROCCAGORGA – Lo scorso 30 settembre i Carabinieri di Roccagorga hanno controllato un 23enne trovando una piccola dose di stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovati altri 700 grammi di Marijuana, di cui parte già confezionata in 28 dosi singole, e materiale idoneo al confezionamento. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora ai domiciliari.