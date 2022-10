Bombe carta contro il panificio, il dipendente rischia di perdere la mano

APRILIA – Rischia di perdere la mano il dipendente di nazionalità tunisina che ieri ha raccolto una bomba carta con l’intento di salvare il panificio nel quale stava lavorando e contro il quale gli ordigni sono stati lanciati. I fatti sono avvenuti intorno alle 4 del mattino in un noto panificio di Aprilia in via Grassi. Qualcuno ha lanciato le due bombe carta contro l’attività commerciale e poi è fuggito. Il dipendente, preso dal panico e con l’intento di salvare il negozio l’ha efferata con la mano ma non è riuscita a lanciarla prima che esplodesse. Lanciato l’allarme l’uomo è stato immediatamente traferito al San Camillo, le sue condizioni sono delicate. Le indagini sono affidate a Carabinieri che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.