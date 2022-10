Caravaggio presenta il nuovo singolo “Io sono leggenda”

Fina dagli esordi come frontman della band Godiva, Andrea è stato sempre un musicista all’avanguardia, alla ricerca di suoni e arrangiamenti nuovi. Ha scelto la carriera da solita affrontando anche non poche difficoltà. Ma la svolta arriva nel 2021 con il nuovo singolo “Il cielo su Mulholland Drive”, e la partecipazione al concorso Musicultura 2021 dove supera tutte le prime selezioni e riceve i complimenti di importanti personalità della musica italiana come Enrico Ruggeri e Ron. Carisma ed energia lo portano fino al palco dello Sferisterio di Macerata dove conquista il suo posto tra i quattro vincitori e il prestigioso premio AFI (Associazione Fonografici Italiani). La kermesse viene trasmessa da Rai2.

​Sempre nel 2021 esce il singolo “Le donne di Botero”, brano che supera in poche settimane gli 80 mila stream su Spotify. Caravaggio viene invitato da Red Ronnie come ospite musicale al “Premiato Circo Volante del Barone Rosso”, la trasmissione che va in onda il lunedì sera sui suoi canali social. Il 2022 vede l’uscita di “Lennon”, settimo singolo dell’artista e primo distribuito dalla Universal, il brano entra nelle playlist editoriali di Amazon Music e viene trasmesso da oltre 100 radio italiane FM e web.

Caravaggio porta avanti incessantemente la sua attività live facendo anche da opening ad artisti big quali The Kolors e Rocco Hunt. Il concerto di apertura di Rocco Hunt si terrà a Latina venerdì 28 ottobre nell’ambito del Latina Music festival.