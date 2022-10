Champion’s League, la Roma Femminile scende in campo al Francioni

Cresce l’attesa al Francioni per il debutto della Roma Femminile nella fase a girone della Champion’s League. Il club giallorosso ha scelto infatti lo stadio di Latina per le sue gare casalinghe in campo internazionale. Oggi alle 21 le ragazze di mister Spugna affronteranno lo Slavia Praga, poi faranno i conti anche con le austriache del Saint Polten e con le tedesche del Wolfsburg. I tagliandi per assistere al match sono disponibili on line a prezzi popolari, da 2 a 10 euro. Tutte le informazioni sul sito asroma.com