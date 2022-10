Cisterna, prolungamento del marciapiede su via delle Province e Cerciabella

CISTERNA – È già in corso di realizzazione la prima porzione di un intervento di ricucitura del sistema dei marciapiedi in zone residenziali e di servizio limitrofe al centro urbano.

In tutto tre porzioni finanziate con i fondi del decreto 14.01.2022 del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che ha assegnato dei contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

Il primo intervento riguarda il tratto di via delle Province compreso tra l’area parcheggio antistante il mercato settimanale e la rotatoria con via Bari. È già in corso il tombinamento della scolina con la realizzazione di un marciapiede predisposto ad accogliere l’illuminazione pubblica, con pavimentazione in betonelle e ciglio in travertino bianco così da dare continuità estetica con il marciapiede già esistente.

La seconda porzione di intervento di ricucitura interesserà sempre via delle Province nel tratto compreso tra via Frosinone e il civico 6 (Gruppo Gesa).

La terza e ultima porzione di questo intervento riguarderà la località Cerciabella, e precisamente il lato sinistro di via Provinciale per Latina con la prosecuzione del marciapiede dall’ex caseificio alle abitazioni che lo seguono.

«Si tratta di piccoli ma significativi interventi – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli – che migliorano l’arredo urbano e tutelano la sicurezza dei pedoni in zone non strettamente centrali ma residenziali e dotate di servizi, come le scuole, il mercato, gli impianti sportivi o le attività commerciali. Per realizzarli usufruiamo dei fondi ministeriali pari a euro 125mila per il 2022 e di euro 62.500 per il 2023 con i quali potremo realizzare altre piccole opere».