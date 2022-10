Covid, 290 contagi in provincia di Latina

LATINA – Il Covid, oggi nel Lazio si sono 2.900 i nuovi casi positivi. Si registrano anche 6 decessi, 636 i ricoverati e 32 terapie intensive occupate. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. “E’ ancora in calo il numero totale dei casi su base settimanale, al -6%. L’incidenza è a 394 ogni 100 mila abitanti. Il valore rt in discesa a 0.92”, dice l’assessore alla sanità Alessio D’amato. In provincia di Latina sono 291 i casi nelle ultime 24 ore. 0 i decessi.