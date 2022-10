Covid, 294 nuovi casi e un solo ricovero

LATINA – Sono 294 (+4 rispetto a ieri) i nuovi casi di covid registrati dalla Asl di Latina sul territorio provinciale, un solo ricovero all’ospedale Goretti nelle ultime 24 ore e un trasferimento in altra struttura romana, dati che non destano preoccupazione e si mantengono in linea con quella lieve discesa registrata nelle ultime due settimane. Non ci sono stati decessi.

Il totale di oggi emerge da poco più di 1150 tamponi per un tasso di positività del 25% circa sempre superiore alla media regionale. A Latina si sono registrati 73 casi.