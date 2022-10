Esercitazione dei Vigili del fuoco alla ex Rossi Sud di Latina

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, oggi, presso l’ex Rossi Sud è impegnato, nell’ambito della programmazione delle esercitazioni nazionali e regionali di Colonna Mobile -Anno 2022 come da programma della Direzione Regionale VVF Lazio, per una esercitazione a carattere locale. Per la stessa saranno impegnate 17 unità VF e personale della Croce Rossa Italiana, simulando uno scenario incidentale che coinvolge 3 autovetture, di cui 1 elettrica, fuoriuscita di GPL e diversi feriti. Il personale sarà chiamato a gestire uno scenario complesso nel modo più efficiente possibile, utilizzando innovative tecnologie di intervento.