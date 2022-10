Halloween Nights a Cinecittà Word

ROMA – Brividi e paura, ma anche tanta musica e divertimento. Nel lungo weekend di Halloween a Cinecittà World arriva Max Angioni. Lunedì 31 ottobre alle ore 18.00, nel Teatro1 del Parco divertimenti del Cinema e della Tv, va in scena lo spettacolo del comico sulla cresta dell’onda.

Il personaggio reso celebre da Zelig, Italia’s Got Talent, Lol 2 e Le Iene si esibisce nel suo live show tutto da ridere a ingresso libero per tutti i visitatori del Parco.

Ne abbiamo parlato su Radio Immagine con l’amministratore delegato del parco, Stefano Cigarini

Il 29, 30 e 31 ottobre con le Halloween Nights la festa più paurosa dell’anno inizia alle 11 del mattino e arriva fino a tarda notte: 13 attrazioni “da paura”, spettacoli dal vivo, concerti, dj set e cene a tema horror. Si balla e si canta con i concerti, il 31 ottobre, di Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaza, artisti emergenti come Uzi Luke, Daytona, Zyrtek & Spender, Boys don’t cry, Farco 700, Lucky Strike, Pessima Idea, Ducetrix, Jhonny Brama.

“Halloween è ormai diventato la festa simbolo in cui divertirsi, sentirsi liberi di osare e sfidare le proprie paure –commenta l’amministratore delegato Stefano Cigarini – a Cinecittà World si festeggia l’Halloween più lungo d’Italia”.

Nel Parco a tema della Capitale c’è un tipo Halloween adatto a tutti i gusti, grandi e bambini.

Il Cine Halloween per gli appassionati di cinema. Con l’Halloween Show di benvenuto zombie, vampiri, streghe e fantasmi danno il benvenuto ad adulti e bambini nella Main Street vestita a festa, tra covoni di fieno, ragnatele e zucche stregate. Inizia da qui il viaggio tra le oltre 40 attrazioni del Parco a tema della Capitale che porta gli ospiti a vivere le atmosfere spettrali con la spaventosa Zombie Walk e con i protagonisti dei più famosi film horror della storia sul palco del Teatro1 con il musical Gangs of Halloween.

L’Horror Halloween per i più temerari. I peggiori incubi prendono forma dalle pareti di Clownstrofobia, il circo dove tutto può succedere, nella Horror House gli ospiti camminano tra i set dei film dell’orrore da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter. Chi ha il coraggio di scendere al Manikomio? Paura allo stato puro: cosa accadrà una volta che le porte si sono chiuse? Ma “Lasciate ogni speranza voi che entrate!” perché la prossima destinazione è Inferno, la montagna russa al buio che conduce gli ospiti più impavidi verso l’oscurità del più temuto girone dantesco.

Toni piccanti nel sottomarino U-571 Erotika infestato da sexy vampiri e marinarette, per lasciarsi sedurre da questi particolari “corpi” militari: attrazione tra le più apprezzate dagli adulti.

Il Baby Halloween per gli ospiti più piccoli che potranno scattare una foto con Oggy Oggy, il gattino blu della famosa serie TV pronto a giocare a ‘Dolcetto o Scherzetto?’ Tutti da scoprire anche i personaggi delle favole nascosti nel Bosco Stregato. Tutto da ridere il live show Trucchi Da Paura sugli effetti speciali del cinema horror. L’invito per tutti i bambini è di venire al parco travestiti e truccati, ma se così non fosse ci pensa il Truccabimbi Mostruoso a disposizione dei piccoli visitatori del parco.

C’è anche un’opportunità unica per chi vuole vivere una giornata da antico romano: in occasione dell’ultima domenica di apertura, il 30 ottobre l’ingresso a Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma, è gratuito per tutti coloro che arrivano tra le 11.00 e le 12.00.

Informazioni pratiche: Cinecittà World e Roma World sono a Roma, Via Irina Alberti (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal GRA. I parchi sono collegati a Roma (Metro B Termini e Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta.

Per acquisto biglietti (a partire da 15€), pacchetto parco + hotel 49€ e navetta www.cinecittaworld.it www.romaworld.com