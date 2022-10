Il prefetto Falco in visita al commissario Valente

Questa mattina il Prefetto di Latina Maurizio Falco, si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Latina accolto dal Commissario Prefettizio Carmine Valente. È stata una visita cordiale, durante la quale il Commissario Valente ha illustrato tutte le attività che si stanno svolgendo in Comune e ha illustrato le questioni più rilevanti. I Prefetti si sono accordati per programmare incontri periodici per un costante aggiornamento delle attività che il Commissario sta svolgendo sul territorio di Latina.