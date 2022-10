La Casa del Combattente di Latina ospita la mostra sulla Grande Guerra

LATINA – Il Gruppo ANMI di Latina allestisce – dal 29 ottobre al 4 novembre 2022 – la mostra “La Grande Guerra nel territorio pontino”, un percorso che si avvale di pannelli tematici che condurranno il visitatore nella narrazione delle vicende nazionali ed in quelle che coinvolsero le Comunità locali, in particolare quelle di Cori, Cisterna (all’epoca denominata Cisterna di Roma), Fondi, Gaeta, Sezze e Terracina. L’esposizione, che intende predisporre alle celebrazioni del 4 Novembre Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è ospitata presso la Casa del Combattente di Latina, e sarà accessibile nei giorni feriali con orario 10,00-12,30 e 16,30-19,30 con possibilità di effettuare visite guidate per gli istituti scolastici (info e prenotazioni al 3280372839) ed ha il Patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Latina e del Comune di Cori il quale ha reso disponibili i pannelli che vennero realizzati per le celebrazioni del Centenario dell’inizio della Grande Guerra. L’evento s’inquadra nelle iniziative che culmineranno il 4 Novembre, giorno nel quale a Latina si svolgerà la celebrazione religiosa in Cattedrale San Marco alla presenza delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose, a cui farà seguito l’omaggio al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Nell’ambito delle celebrazioni sarà altresì possibile rendere omaggio al “Treno della memoria”, il convoglio allestito per commemorare la traslazione delle spoglie del Milite Ignoto al sacello dell’Altare della Patria avvenuta nel 1921, che farà sosta la sera del 3 novembre – dalle ore 22,40 alle 23,30 – nella Stazione FS di Cisterna di Latina.