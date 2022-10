Al Liceo Classico di Latina, accolto il ricorso della ex dirigente Eleonora Lofrese: dovrà rientrare in servizio

LATINA – Colpo di scena al Liceo Classico di Latina dove è arrivata la notizia che è stato accolto il ricorso della ex dirigente scolastica Eleonora Lofrese, che messa in quiescenza, chiedeva di rientrare. La sua istanza, respinta in primo grado dal Tribunale del Lavoro di Latina, è stata accolta invece in appello dal Collegio in applicazione della norma che prevede che un dirigente scolastico possa portare a termine sotto la sua gestione un progetto europeo avviato. Come è il caso dell’Erasmus Plus del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina che finirà nel 2023. Esattamente a fine agosto del 2023 scadrà anche il contratto in essere tra ‘ufficio Scolastico regionale e la professoressa Lofrese.

Il prossimo passo per dare operatività alla sentenza del Tribunale di Latina che accoglie il reclamo ritenendo fondata la richiesta della dirigente scolastica e dispone il trattenimento in servizio presso il Liceo Classico di Latina sarà il decreto del direttore dell’Usr di reintegrazione sul posto di lavoro.

La Lofrese aveva più volte detto di chiedere la semplice applicazione della legge in vigore, considerando un suo dovere chiudere l’Erasmus avviato, un progetto di ecosostenibilità che prevede una mobilità di studenti tra Latina e altri paesi europei: un gruppo di studenti è stato già in Estonia e deve ora andare in Germania e poi in Polonia, mentre la conclusione sarà in Italia, a Latina che accoglierà gli altri studenti europei che partecipano al percorso.