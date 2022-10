Lutto nel calcio pontino, è morto Costanzo Arduini

SEZZE – Lutto nel mondo del calcio dilettantistico locale. Questa mattina si è spento nella sua abitazione di Sezze Costanzo Arduini, imprenditore noto per aver ricoperto a lungo il ruolo di presidente del Sezze Setina. Arduini aveva 65 anni, di recente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale della Capitale ma non si era più ripreso. Di lui si ricorderà la scalata in serie D con il suo club, ma anche le esperienze da dirigente a Terracina e Civitavecchia. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di San Carlo, a Sezze Scalo.