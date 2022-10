Madre coraggio fa arrestare il figlio pusher

CISTERNA – Una madre esasperata e spaventata ha fatto intervenire i carabinieri per far arrestare il figlio pusher. E’ accaduto a Cisterna: una signora spaventata dalle minacce e dalle aggressioni del figlio 25enne ha segnalato tutto ai militari di Aprilia, che sono intervenuti nell’abitazione rinvenendo un etto e mezzo di marijuana, 38 grammi di pasticche sulle quali sono in corso degli accertamenti, 97 grammi di mannite e 660 euro in contanti. Nella sua auto, infine, è stato rinvenuto un coltello di 25 centimetri.