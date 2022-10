Nicola Zingaretti: “Presto mi dimetterò. In Regione si voterà tra dicembre e gennaio”

LAZIO – Elezioni regionali questo inverno. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha annunciato la sua volontà di dimettersi. “La legislatura regionale è conclusa abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre settimane, subito dopo io mi dimetterò”. Il presidente Zingaretti è stato appena eletto alla Camera dei deputati e ha rilasciato la dichiarazione ai colleghi de Il Messaggero spiegando: “A quel punto la forbice credibile per le elezioni sarà tra il 18 dicembre e fine gennaio. Ma deciderà l’alleanza e il consiglio”.