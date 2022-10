Parapiglia al Majorana: preside vieta i cellulari, tensioni con alcuni genitori

LATINA – Una nuova circolare al liceo scientifico Ettore Majorana di Latina ha creato tensioni nella giornata di ieri. Ai ragazzi è stato chiesto di lasciare i telefoni sulla cattedra durante le ore di lezione, e comunque durante tutta la permanenza nell’istituto. Una decisione che nasce dopo alcuni episodi in cui un docente è stato registrato durante una lezione e alcune foto particolari andate a finire sui social. Questo ha spinto il dirigente Domenico Aversano a prendere la decisione, peraltro già inserita nel patto di corresponsabilità firmato dalla famiglie a inizio anno.

Ieri mattina dunque i ragazzi hanno dovuto lasciare i loro smartphone sulla cattedra, ma una studentessa si è rifiutata visto che alla domanda “Chi ne risponde se si perderà o se si dovesse rompere”?, nessuno ha saputo dare spiegazioni.

Così a ogni ora alla studentessa è stata messa una annotazione sul registro e alla fine mandata dalla vicepreside la quale ha a lungo spiegato alla ragazza i motivi della decisione e l’importanza di rispettare tutti le regole. Solo che appena uscita dalla stanza ha chiamato in lacrime i suoi famigliari. Prima il fratello e poi il papà. Il primo si è presentato con un amico e ha chiesto di parlare con il dirigente scolastico, per il quale però c’è bisogno di un appuntamento. Quando l’hanno visto passare in corridoio gli animi si sono un po’ scaldati e durante un parapiglia il dirigente è rimasto ferito.

Subito è stata allertata la Polizia e anche i sanitari del 118. Gli agenti hanno raccolto le testimonianza e ora dovranno ricostruire cosa è accaduto. Domenico Aversano avrebbe deciso di presentare una denuncia.

LA CIRCOLARE

Si richiama l’attenzione di tutta l’utenza su un problema ampliamente disciplinato e discusso come l’uso del telefono CELLULARE in classe.

La segnalazione di reiterati casi di cyberbullismo, i comportamenti scorretti nei confronti di alcuni docenti, nonchè la questione relativa al telefono come distrattore e come isolamento nel gruppo, ci inducono a richiamare i regolamenti, in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 del regolamento d’Istituto https://www.liceomajoranalatina.it/upl/upl_majorana/regolamento-c-distituto-241596181pdf.pdf e art. 10 del Patto di Corresponsabilità ove si legge:” Tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di lezione con possibilità di utilizzo dello stesso, soltanto dietro espressa autorizzazione del docente e a scopo didattico”.

La scelta istituzionale va, pertanto, nella direzione del divieto di uso del cellulare che al mattino andrà depositato in una apposita scatola predisposta.

Il telefono sarà ripreso all’uscita o comunque con il permesso del docente se ad uso didattico.

Siamo consapevoli di essere, con alta probabilità, impopolari ma siamo anche convinti che la scuola debba recuperare l’aspetto della socializzazione e il rispetto dell’altro. Siamo anche consapevoli che il Majorana si è distinto sempre per il fatto di andare controcorrente e allora inizieremo la salita. Fidiamo nell’aiuto dei docenti ma soprattutto degli studenti che hanno davanti a loro una nuova sfida: quella di lasciare il mondo virtuale dei social fuori dalla scuola e adottare un nuovo stile, un modus operandi ispirato al dialogo con i coetanei, al dialogo con i grandi maestri del passato, i libri … e al confronto con i maestri del presente, i propri insegnanti… per la costruzione di un futuro fatto di autentiche conoscenze.

La verità è che i regolamenti sono scritti ma le regole vanno interiorizzate.

Vogliamo fare una scelta di benessere, una scelta di autonomia da ogni forma di dipendenza senza sottovalutare i benefici del progresso e della tecnologia: “SAPERE è POTERE” ma il potere è nell’uso autentico degli strumenti che migliorano la nostra vita e non ne esaltano gli aspetti controproducenti.

Cosa potrebbe accadere se lasciamo il telefono fuori dal nostro spazio prossimale? Proviamo a capirlo!

Il Dirigente Scolastico

Prof. Domenico Aversano