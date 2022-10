Picchia il padre, denunciato 24enne a Itri

ITRI – Ha picchiato il padre per futili motivi, per questo un uomo di 24 anni è stato denunciato dai Carabinieri al termine di una mirata attività investigativa. E’ ritenuto l’autore di un’aggressione fisica, scaturita per futili motivi, del padre 48enne. Gli ha procurato la frattura di una costola e la lesione della milza, l’uomo è stato giudicato guaribile in 30 giorni dai sanitari dell’Ospedale di Formia.