Picchiata, minacciata e soggiogata: fermato marito violento

Un 60enne residente nel sud pontino è stato raggiunto da un’ordinanza con la quale il Gip di Cassino ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare ed il relativo divieto di avvicinamento alla convivente. Secondo quanto raccontato dalla vittima, riuscita a scappare di casa, l’uomo l’aveva completamente soggiogata picchiandola e minacciandola in continuazione. Il personale del commissariato di Gaeta ha ricostruito le varie vessazioni inflitte alla malcapitata e anche grazie ad alcune testimonianze ha ritenuto il 60enne gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La compagna è stata subito trasferita in modalità protetta e la vicenda è stata gestita dai pm del pool “fasce deboli” della Procura di Cassino.