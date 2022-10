Rissa a Priverno, Daspo urbano per sei ragazzi

PRIVERNO – Violenta rissa a Priverno davanti a un bar del centro con il coinvolgimento di quasi 20 persone e il ferimento di due con alcuni coltelli. I carabinieri del posto hanno individuato i responsabili denunciandoli per rissa e lesioni aggravate e proponendo al Questore di Latina l’applicazione di una misura prevista dall’ultimo “Decreto sicurezza”. Ieri il provvedimento è stato adottato e consiste nell’applicazione del cosiddetto “Daspo Urbano”, che impedirà ai destinatari di frequentare per un anno i locali della movida del centro lepino. Si tratta di due ragazzi del posto, di due albanesi e di due egiziani, di età compresa tra i 25 e i 35 anni e tutti residenti in paese.

La misura di prevenzione, prevista nel Decreto sicurezza, punta ad arginare i sempre più frequenti casi di violenza nei luoghi di aggregazione e a ricorrere a tutti gli strumenti già utilizzati contro i violenti in ambito sportivo, come appunto quello di impedire a giovani che si rendono autori di episodi di aggressione in zone con numerosi locali pubblici e ad alta frequentazione, di stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici per un periodo da sei mesi a tre anni, come avviene appunto per i soggetti colpiti dal Daspo sportivo. Questa volta ai sei destinatari è imposto il divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento, discoteche e locali notturni, locali da ballo ricadenti nell’area del comune di Priverno. In caso di violazione rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.