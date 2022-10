San Michele, interviene l’ex consigliere Pagliari: “Chiederò incontro con il commissario”

A Borgo San Michele servono interventi per la messa in sicurezza del manto stradale e dei marciapiedi danneggiati dai pini; maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, anche con l’ausilio di Autovelox; installazione nelle strade del centro di attraversamenti pedonali rialzati e dissuasori di velocità, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale esistente.

“La prevenzione dovrebbe essere l’obiettivo per eliminare o ridurre ogni tipo di problema, a maggior ragione circa la sicurezza stradale di veicoli e pedoni”. È la dichiarazione dell’ex consigliere comunale Alessio Pagliari che torna a porre l’attenzione su questo tema dopo l’ennesimo incidente stradale, avvenuto ieri al centro di Borgo San Michele, che poteva avere esiti ancora più gravi. “Innanzitutto – prosegue Pagliari – vorrei esprimere la mia vicinanza con la persona investita e la sua famiglia. Spero che possa riprendersi il prima possibile. In attesa di conoscere l’esito dei rilievi da parte della Polizia Locale, probabilmente, si è trattato di una fatalità, il guidatore, inoltre, si è prontamente fermato per prestare i primi soccorsi. Tuttavia non si può non considerare che le strade principali del Borgo, Strada Migliara 43 e Strada Capograssa sono abbandonate da troppo tempo, necessitano infatti di interventi di manutenzione e nuova segnaletica orizzontale e verticale.” Pagliari ha rappresentato le problematiche in varie circostanze con richieste formali tramite PEC e nelle commissioni consiliari Sicurezza e Lavori Pubblici, ma a tutt’oggi non sono stati fatti passi in avanti. “In particolare, prosegue l’ex consigliere, sono necessari con urgenza tre interventi: la messa in sicurezza del manto stradale e dei marciapiedi danneggiati dai pini in Strada Migliara 43 (segnalazione già del Novembre 2021); maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, anche con l’ausilio di Autovelox; installazione nelle Strade Migliara 43 e Capograssa di attraversamenti pedonali rialzati e dissuasori di velocità, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale esistente. Sono troppi, infatti, i veicoli che transitano quotidianamente per le strade del borgo ad alta velocità, creando pericolo per i pedoni negli attraversamenti vicino a scuole, bar e attività commerciali. Infine va fatto rispettare il divieto di transito ai mezzi pesanti nelle strade del Borgo, finora completamente ignorato, che aggravano i pericoli oltre a creare inquinamento acustico. Chiederò un incontro con il Commissario Prefettizio – conclude Pagliari – per rappresentare nel dettaglio queste problematiche e per chiedere interventi urgenti, di fatto ignorati dalle precedenti Amministrazioni a guida Coletta.”