Tragedia a Giulianello, muore nelle acque del lago 38enne romano

CORI – Il corpo senza vita di Alessandro Scipioni scomparso domenica da Cave, in provincia di Roma, è stato trovato ieri nelle acque del lago di Giulianello. Alessandro era uscito per una battuta di pesca ma non aveva più fatto rientro a casa. I familiari, molto preoccupati, hanno presentato una denuncia di scomparsa attivando tutti i soccorsi. L’uomo era andato a pescare da solo al lago. Fra le attrezzature un barchino telecomandato che il 38enne utilizzava per mettere le lenze a largo, quando di è spento, secondo la ricostruzione, avrebbe provato a recuperarlo. Un tentativo non riuscito con il ragazzo che è poi sparito nelle acque del lago. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Colleferro e Roma che hanno inviato anche il nucleo sommozzatori, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Colleferro e del personale del 118. Il corpo senza di vita del pescatore è stato recuperato ad una profondità di 5 metri. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Non è escluso che Alessandro possa aver avuto un malore mentre entrava in acqua per recuperare la barchetta elettrica.