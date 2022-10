Venerdì a Latina l’inaugurazione del primo dei 4 Open hub del Lazio

LATINA – Venerdì 28 ottobre dalle ore 14:30 in via Tiberio 32 a Latina sarà possibile partecipare all’inaugurazione del primo dei quattro Open Hub del Lazio finanziati dai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio e coordinati da Fondazione Giacomo Brodolini. Si tratta di un nuovo centro servizi in città dedicato a pre-orientamento, mondo dell’impresa e giovani con al suo interno nuovi spazi multifunzionali. Durante il pomeriggio sarà possibile visionare gli ambienti allestiti con un’installazione interattiva a cura dell’artista e arte-terapeuta Sabrina Viola oltre che assistere alla presentazione del progetto “Discover Agro Pontino” e agli interventi delle istituzioni tra cui Comune di Latina, Provincia e Regione Lazio.